"Динамо" назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера

Теги динамо москва

"Динамо" назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера

Кирилл Новиков стал исполняющим обязанности наставника московского "Динамо".

Как сообщает сайт клуба, с сегодняшнего дня Новиков будет совмещать работу в "Динамо" и в дубле московского клуба, который в настоящее время возглавляет молодежное первенство России.

Напомним, что ранее "Динамо" приняло отставку Дмитрия Хохлова в связи с неудовлетворительными результатами команды.

После 12 туров "Динамо" набрало в РПЛ 10 очков и занимает предпоследнее место. Также клуб вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала.

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