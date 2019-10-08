"Динамо" назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера
Кирилл Новиков стал исполняющим обязанности наставника московского "Динамо".
Как сообщает сайт клуба, с сегодняшнего дня Новиков будет совмещать работу в "Динамо" и в дубле московского клуба, который в настоящее время возглавляет молодежное первенство России.
Напомним, что ранее "Динамо" приняло отставку Дмитрия Хохлова в связи с неудовлетворительными результатами команды.
После 12 туров "Динамо" набрало в РПЛ 10 очков и занимает предпоследнее место. Также клуб вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала.
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|Команда
|М
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|12
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8