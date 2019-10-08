"Краснодар" летом не отпустил Сулейманова в дортмундскую "Боруссию"

Теги краснодармагомед-шапи сулеймановборуссия дортмунд

"Краснодар" летом не отпустил Сулейманова в дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" прошедшим летом интересовалась вингером "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Сообщается, что "шмели" готовы были заплатить за 19-летнего футболиста более 20 миллионов евро, однако "Краснодар" отклонил предложение.

Отмечается, в клубе решили, что Сулейманову пока рано переходить в топ-клуб Европы, однако не исключают его продажи в ближайшие годы.

Соглашение игрока с клубом действует до 2022 года. В этом сезоне он провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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