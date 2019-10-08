"Краснодар" летом не отпустил Сулейманова в дортмундскую "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" прошедшим летом интересовалась вингером "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым.
Сообщается, что "шмели" готовы были заплатить за 19-летнего футболиста более 20 миллионов евро, однако "Краснодар" отклонил предложение.
Отмечается, в клубе решили, что Сулейманову пока рано переходить в топ-клуб Европы, однако не исключают его продажи в ближайшие годы.
Соглашение игрока с клубом действует до 2022 года. В этом сезоне он провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
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|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8