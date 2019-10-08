"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Санчеса

"Манчестер Юнайтед" планирует летом избавиться от нападающего Алексиса Санчеса.

Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" готовы продать 30-летнего чилийца за 30 миллионов евро. На данный момент футболист выступает на правах аренды за "Интер".

Санчес перешел в "МЮ" в 2018 году. За это время он провел 45 игр и забил 5 голов.

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