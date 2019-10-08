Заа будет судиться со своим агентом
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа будет судиться со своим агентом Уиллом Солтхаусом.
Как сообщает Daily Mail, футболист уверен, что агент намеренно сорвал его трансфер в "Арсенал", так как является хорошим другом владельца "Кристал Пэлас".
Ранее сообщалось, что Заа хочет покинуть Unique Sports Management, компанию которую представляет агент. Однако контракт футболиста с USM рассчитан до лета 2020 года и в случае ухода, Заа придется выплачивать компенсацию.
В этом сезоне на счету Заа одна голевая передача в 9 матчах.
Читайте также: Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб. | http://soccernews.ru
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