Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа будет судиться со своим агентом Уиллом Солтхаусом.

Как сообщает Daily Mail, футболист уверен, что агент намеренно сорвал его трансфер в "Арсенал", так как является хорошим другом владельца "Кристал Пэлас".

Ранее сообщалось, что Заа хочет покинуть Unique Sports Management, компанию которую представляет агент. Однако контракт футболиста с USM рассчитан до лета 2020 года и в случае ухода, Заа придется выплачивать компенсацию.

В этом сезоне на счету Заа одна голевая передача в 9 матчах.

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