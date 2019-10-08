Почеттино не опасается увольнения из "Тоттенхэма"

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Почеттино не опасается увольнения из "Тоттенхэма"

Наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не грозит увольнение из клуба.

Как сообщает Sky Sports, владелец "шпор" Даниэль Леви продолжает доверять аргентинскому тренеру и не думает об его отставке в ближайшее время.

После 8 туров "Тоттенхэм" занимает в АПЛ девятое место, имея в активе 11 очков.

Напомним, что в прошлом сезоне "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги Чемпионов.

Читайте также: "Тоттенхэм" определил двух кандидатов в качестве возможной замены Почеттино. | http://soccernews.ru
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