Почеттино не опасается увольнения из "Тоттенхэма"

Наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не грозит увольнение из клуба.

Как сообщает Sky Sports, владелец "шпор" Даниэль Леви продолжает доверять аргентинскому тренеру и не думает об его отставке в ближайшее время.

После 8 туров "Тоттенхэм" занимает в АПЛ девятое место, имея в активе 11 очков.

Напомним, что в прошлом сезоне "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги Чемпионов.

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