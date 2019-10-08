Стало известно, что Месси сказал арбитру после удаления Дембеле

Теги барселонаусман дембелелионель месси

Стало известно, что Месси сказал арбитру после удаления Дембеле

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пытался оспорить удаление Усмана Дембеле в матче с "Севильей" (4:0).

"Что тебе сказал Дембеле? Он не знает испанского языка", - заявил Месси главному арбитру матча Матеу Лаосу.

Напомним, арбитр указал в отчете, что удалил Дембеле за его слова: "Ты очень плох".

Теперь французу грозит дисквалификация, из-за которой он может пропустить Эль Класико.

Читайте также: Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра. | http://soccernews.ru
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