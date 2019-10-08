Стало известно, что Месси сказал арбитру после удаления Дембеле

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пытался оспорить удаление Усмана Дембеле в матче с "Севильей" (4:0).

"Что тебе сказал Дембеле? Он не знает испанского языка", - заявил Месси главному арбитру матча Матеу Лаосу.

Напомним, арбитр указал в отчете, что удалил Дембеле за его слова: "Ты очень плох".

Теперь французу грозит дисквалификация, из-за которой он может пропустить Эль Класико.

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