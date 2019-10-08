"Реал" нашел бюджетную альтернативу Кейну

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"Реал" нашел бюджетную альтернативу Кейну

"Реал" интересуется форвардом "Челси" Тэмми Абрахамом.

Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает 22-летнего футболиста, как бюджетную альтернативу Харри Кейну, за которого "Тоттенхэм" требует 200 миллионов евро.

Отмечается, что за трансфер Абрахама "Реалу" придется заплатить около 55 миллионов евро.

В этом сезоне Абрахам провел 11 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами.

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