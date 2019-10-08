Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно сделать для выхода команды из кризиса

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп дал совет клубу.

"За последнее время в "МЮ" было три разных тренера, со своими подходами и ни один не сработал. Проблема не только в тренере, но и в руководстве. Клубу нужно выделить на трансферы не менее 300 миллионов евро и приобрести кого-то вроде Харри Кейна. Нападающий, забивающий более 20 голов за сезон, стоит немало", - приводит слова Шарпа Talksport.

Напомним, что после 12 туров "МЮ" идет в АПЛ на 12-й позиции.

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