Пиоли назвал "Милану" приоритетную трансферную цель на январь
Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли заинтересован в подписании хавбека "Интера".
Как сообщает Calciomercato, Пиоли хочет видеть в команде Роберто Гальярдини, с которым знаком по совместной работе в "нерадзурри".
Отмечается, что трансфер 25-летнего итальянца в "Милан" может состояться в зимнее трансферное окно.
Гальярдини выступает за "Интер" с 2016 года. За это время он провел 76 матчей и забил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3