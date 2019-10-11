Пиоли назвал "Милану" приоритетную трансферную цель на январь

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Пиоли назвал "Милану" приоритетную трансферную цель на январь

Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли заинтересован в подписании хавбека "Интера".

Как сообщает Calciomercato, Пиоли хочет видеть в команде Роберто Гальярдини, с которым знаком по совместной работе в "нерадзурри".

Отмечается, что трансфер 25-летнего итальянца в "Милан" может состояться в зимнее трансферное окно.

Гальярдини выступает за "Интер" с 2016 года. За это время он провел 76 матчей и забил 8 голов.

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