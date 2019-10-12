"Милан" нацелился на защитника "Лилля"

"Милан" планирует подписать защитника "Лилля" Зеки Челика.

По сведениям Tuttosport, трансфер 22-летнего турка связан с тем, что в клубе разочарованы игрой Андреа Конти и Давиде Калабрии.

Отмечается, что трансфер Челика обойдется "россонери" в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Челик провел 9 игр и отметился двумя голевыми передачами.

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