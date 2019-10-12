Бельгия освободила Лукаку от участия в матче с Казахстаном

Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит игру квалификации Евро-2020 с Казахстаном.

Как сообщает Football Italia, тренерский штаб сборной таким образом наградил футболиста за хорошую игру. Напомним, что ранее Бельгия разгромила Сан-Марино (9:0) и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

В матче с Сан-Марино Лукаку, который является лучшим бомбардиром Бельгии, забил 50-й и 51-й гол за сборную.

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