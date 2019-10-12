Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит "Спартак".
Сообщается, что подписание контракта состоится 14 октября, в тот же день Тедеско проведет свою первую тренировку с командой. Его ассистентом должен стать экс-игрок сборной Германии Андреас Хинкель.
Отмечается, что соглашение Тедеско с клубом будет действовать до лета 2022 года. Зарабатывать он будет 2 миллиона евро в год.
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|Спартак Москва
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