Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"

Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит "Спартак".

Сообщается, что подписание контракта состоится 14 октября, в тот же день Тедеско проведет свою первую тренировку с командой. Его ассистентом должен стать экс-игрок сборной Германии Андреас Хинкель.

Отмечается, что соглашение Тедеско с клубом будет действовать до лета 2022 года. Зарабатывать он будет 2 миллиона евро в год.

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