Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре сборной России.
"В настоящее время мы имеем очень крепкую сборную. Похвально, что после мундиаля игроки не расслабились. Теперь наша сборная может стабильно выдавать победные серии, а раньше так было только в хоккее.
Нужно побороться с Бельгией за первое место, так как это даст преимущество на жеребьевке", - сказал Геркус.
Разница между Бельгией и Россией составляет три очка. 16 ноября команды проведут очную встречу.
Читайте также: Черчесов высказался об уровне российского футбола. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
Лента новостей
-
Санчес травмировался в товарищеском матче
-
"Арсенал" приготовил новый контракт для Обамеянга
-
Товарищеские матчи: Колумбия сыграла вничью с Чили, Тунис и Камерун не выявили победителя
-
Сакки прокомментировал смену тренера в "Милане"
-
Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020
-
Италия добыла победу над Грецией, Испания упустила победу над Норвегией и другие результаты отбора Евро-2020
-
Умтити близок к возвращению в строй
-
Тудор покинет пост тренера вратарей в "Спартаке"
-
Норманн не заинтересован в уходе из "Ростова", несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" не назначит нового тренера до зимы
-
1
Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"
-
Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерса". Джеррард сыграл за обе команды
-
Рамос стал рекордсменом сборной Испании
-
Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"
-
Дешаму будет предложен новый контракт со сборной Франции
-
Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть
-
Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
-
"Ювентус" готов использовать Рабьо в сделке по Эриксену
-
"Барселона" уверена в трансфере Коутиньо в "Баварию"
-
Конов назвал еще одного кандидата на пост тренера "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8