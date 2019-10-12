Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"

1 Теги россиябельгияилья геркус

Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре сборной России.

"В настоящее время мы имеем очень крепкую сборную. Похвально, что после мундиаля игроки не расслабились. Теперь наша сборная может стабильно выдавать победные серии, а раньше так было только в хоккее.

Нужно побороться с Бельгией за первое место, так как это даст преимущество на жеребьевке", - сказал Геркус.

Разница между Бельгией и Россией составляет три очка. 16 ноября команды проведут очную встречу.

Читайте также: Черчесов высказался об уровне российского футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вынесут и не заметят

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

Еще одна сборная оформила путевку на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов