Геркус: "Нужно побороться с Бельгией за первое место"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре сборной России.

"В настоящее время мы имеем очень крепкую сборную. Похвально, что после мундиаля игроки не расслабились. Теперь наша сборная может стабильно выдавать победные серии, а раньше так было только в хоккее.

Нужно побороться с Бельгией за первое место, так как это даст преимущество на жеребьевке", - сказал Геркус.

Разница между Бельгией и Россией составляет три очка. 16 ноября команды проведут очную встречу.

Читайте также: Черчесов высказался об уровне российского футбола. | http://soccernews.ru