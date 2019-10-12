"Динамо" не назначит нового тренера до зимы

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"Динамо" не назначит нового тренера до зимы

Спортивный журналист Иван Карпов поделился сведениями о тренерском вопросе в московском "Динамо".

"Динамо" пока не собирается назначать нового тренера. Кириллу Новикову полностью доверяют и дадут время до зимы", - заявил Карпов.

Напомним, что Новиков стал и.о. тренера, сменив ушедшего в отставку Дмитрия Хохлова.

После 12 туров "Динамо" занимает в РПЛ предпоследнее место.

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