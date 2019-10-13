Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро

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Черчесов назвал главную задачу сборной России на Евро

Наставник сборной России Станислав Черчесов сделал заявление после победы над Кипром (5:0).

Напомним, что россияне досрочно оформили путевку на Чемпионат Европы 2020 года.

"Благодарю ребят за игру. Выполнили задачу выхода на турнир. Очень понравилось как все отнеслись к этому матчу. Также поздравляю Бакаева и Караваева с дебютом.

Теперь главная задача - победа на Евро-2020", - сказал Черчесов.

Читайте также: Сборная России разгромила Кипр и оформила путевку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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