Дзюба - обновил рекорд сборной России в квалификациях ЧМ и ЧЕ

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Дзюба - обновил рекорд сборной России в квалификациях ЧМ и ЧЕ

Форвард сборной России Артем Дзюба отметился голом в игре отбора Евро-2020 против Кипра (5:0).

Этот гол стал футболиста девятым в квалификационном раунде Евро-2020. Таким образом, Дзюба стал рекордсменом сборной России по забитым голам в отборах Чемпионатов Европы и Чемпионатов Мира.

Однако отметим, что прошлый рекорд также принадлежал Дзюбе, когда он забил 8 голов в квалификации Евро-2016.

Напомним, что Россия досрочно оформила выход на Евро-2020.

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