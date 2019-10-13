Сборная России выложила фото из раздевалки после победы над Кипром

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Сборная России выложила фото из раздевалки после победы над Кипром

В матче отбора Евро-2020 сборная России разгромила Кипр (5:0).

После матча пресс-служба сборной поделилась фото из раздевалки команды.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова досрочно оформили выход на Евро-2020.

Ранее участие в турнире обеспечили Бельгия и Италия.

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Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

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