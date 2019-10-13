Дзюба приблизился к статусу лучшего бомбардира в истории сборной России

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Дзюба приблизился к статусу лучшего бомбардира в истории сборной России

Форвард сборной России Артем Дзюба отметился голом в игре с Кипром (5:0).

Сообщается, что Дзюба забил 24-й гол в футболке сборной. Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, уступая Владимиру Бесчастных (26 голов) и Александру Кержакову (30 голов).

Отметим, что Дзюба провел за сборную 40 игр. На счету Бесчастных 71 матч, Кержакова - 91.

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