"Барселона" готовит более 100 миллионов за игрока "Интера"

"Барселона" всерьез нацелилась на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Tuttosport, "сине-гранатовые" готовы выплатить клаусулу игрока, которая составляет 111 миллионов евро.

Отмечается, что капитан "Барселоны" Лионель Месси обратился к руководству с просьбой о трансфере 22-летнего аргентинца.

Действующий контракт Мартинеса с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 9 игр, забил три гола и отдал два ассиста.

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