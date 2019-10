Петер Чех признан лучшим игроком в своем дебютном матче в хоккее

Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петер Чех дебютировал в хоккее.

37-летний вратарь сыграл за полупрофессиональный клуб "Гилфорд Феникс", который противостоял "Свиндон Уайлд Кэтс".

Сообщается, что Чех выступал в роли основного вратаря. Он пропустил две шайбы, однако в серии буллитов отразил решающий удар, что принесло "Гилфорд Феникс" победу со счетом 3:2. Чеха признали лучшим игроком матча.

A dream ice hockey debut for Petr Cech



He produced the crucial save in a nail-biting penalty shootout to secure the win for Guildford Phoenix pic.twitter.com/3OEHNfKjk7