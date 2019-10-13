Петер Чех признан лучшим игроком в своем дебютном матче в хоккее

Теги петер чех

Петер Чех признан лучшим игроком в своем дебютном матче в хоккее

Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петер Чех дебютировал в хоккее.

37-летний вратарь сыграл за полупрофессиональный клуб "Гилфорд Феникс", который противостоял "Свиндон Уайлд Кэтс".

Сообщается, что Чех выступал в роли основного вратаря. Он пропустил две шайбы, однако в серии буллитов отразил решающий удар, что принесло "Гилфорд Феникс" победу со счетом 3:2. Чеха признали лучшим игроком матча.

Читайте также: Повороты судьбы: вспоминаем 5 футбольных личностей, которые "материли" свои будущие клубы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 октября

Главные новости дня: 13 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов