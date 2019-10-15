Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020
Антирасистская организация Kick It Out высказалась о поведении фанатов на игре отбора Евро-2020 Болгария - Англия (0:6).
Напомним, что во время болгарские болельщики оскорбляли чернокожих команды "трех львов", из-за чего даже пришлось приостановить матч.
"Нас возмутило расистские выходки фанатов против английских футболистов. Ужасно видеть на ТВ кадры, где фанаты используют нацистские приветствия и пародируют обезьян.
Стоит поаплодировать Гарету Саутгейту и всей сборной, которые уведомили о случившемся.Игру нужно было прервать и не возобновлять. Настало время для УЕФА проявить лидерство и показать всем пример. Если им не все равно на случившиеся, то Болгарию должны исключить из отбора Евро-2020.
Отметим, что Болгария за 7 туров отборочного раунда набрала всего три очка и замыкает турнирную таблицу группы А.
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Турнирные таблицы
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|М
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|1
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|3
|7
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1