Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020

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Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020

Антирасистская организация Kick It Out высказалась о поведении фанатов на игре отбора Евро-2020 Болгария - Англия (0:6).

Напомним, что во время болгарские болельщики оскорбляли чернокожих команды "трех львов", из-за чего даже пришлось приостановить матч.

"Нас возмутило расистские выходки фанатов против английских футболистов. Ужасно видеть на ТВ кадры, где фанаты используют нацистские приветствия и пародируют обезьян.

Стоит поаплодировать Гарету Саутгейту и всей сборной, которые уведомили о случившемся.Игру нужно было прервать и не возобновлять. Настало время для УЕФА проявить лидерство и показать всем пример. Если им не все равно на случившиеся, то Болгарию должны исключить из отбора Евро-2020.   

Отметим, что Болгария за 7 туров отборочного раунда набрала всего три очка и замыкает турнирную таблицу группы А.

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