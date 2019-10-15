Премьер-министр Болгарии просит президента футбольной федерации покинуть пост

Теги болгарияанглия

Премьер-министр Болгарии просит президента футбольной федерации покинуть пост

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на расистский скандал в матче отбора Евро-2020 против Англии (0:6).

Борисов хочет, чтобы глава футбольной федерации подал в отставку. Напомним, что во время матча болельщики хозяев подвергли расизму футболистов сборной Англии. Игра была на грани срыва, однако англичане доиграли встречу.

"Я разговаривал сегодня с премьер-министром. Власти страны приложили немало усилий для развития футбола за последние годы. Однако  из-за недавних событий и состояния футбола в стране премьер-министр хочет, чтобы мы прекратили работу с федерацией футбола, пока ее президент Борислав Михайлов не покинет пост", - заявил министр спорта страны Красен Кралев.

Читайте также: Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед"

Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов