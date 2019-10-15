Премьер-министр Болгарии просит президента футбольной федерации покинуть пост

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на расистский скандал в матче отбора Евро-2020 против Англии (0:6).

Борисов хочет, чтобы глава футбольной федерации подал в отставку. Напомним, что во время матча болельщики хозяев подвергли расизму футболистов сборной Англии. Игра была на грани срыва, однако англичане доиграли встречу.

"Я разговаривал сегодня с премьер-министром. Власти страны приложили немало усилий для развития футбола за последние годы. Однако из-за недавних событий и состояния футбола в стране премьер-министр хочет, чтобы мы прекратили работу с федерацией футбола, пока ее президент Борислав Михайлов не покинет пост", - заявил министр спорта страны Красен Кралев.

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