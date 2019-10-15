Премьер-министр Болгарии просит президента футбольной федерации покинуть пост
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на расистский скандал в матче отбора Евро-2020 против Англии (0:6).
Борисов хочет, чтобы глава футбольной федерации подал в отставку. Напомним, что во время матча болельщики хозяев подвергли расизму футболистов сборной Англии. Игра была на грани срыва, однако англичане доиграли встречу.
"Я разговаривал сегодня с премьер-министром. Власти страны приложили немало усилий для развития футбола за последние годы. Однако из-за недавних событий и состояния футбола в стране премьер-министр хочет, чтобы мы прекратили работу с федерацией футбола, пока ее президент Борислав Михайлов не покинет пост", - заявил министр спорта страны Красен Кралев.
Читайте также: Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3