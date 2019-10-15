Невеста Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в матче отбора Евро -2020 против Украины (1:2) 700-й гол в карьере.

Невеста португальца Джорджина Родригес поздравила его с этим достижением выложив фото, где Роналду находится в образе популярного киногероя Джеймса Бонда.

Отметим, что 450 голов Роналду забил во время выступлений за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную Португалии, 32 - за "Ювентус" и 5 - за лиссабонский "Спортинг".

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