Невеста Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в матче отбора Евро -2020 против Украины (1:2) 700-й гол в карьере.
Невеста португальца Джорджина Родригес поздравила его с этим достижением выложив фото, где Роналду находится в образе популярного киногероя Джеймса Бонда.
Отметим, что 450 голов Роналду забил во время выступлений за "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную Португалии, 32 - за "Ювентус" и 5 - за лиссабонский "Спортинг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3