Марио Фернандес рискует пропустить матч против "Уфы"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить матч против "Уфы".

"Марио беспокоит травмы стопы. В расположение сборной он отправлялся уже с этой проблемой, так что ничего нового. Пока Фернандес будет заниматься индивидуально. Решение об его участии в игре против "Уфы" будет приниматься в день матча", - заявил врач клуба Шагабутдин Керимов.

В этом сезоне Фернандес провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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