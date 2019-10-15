Марио Фернандес рискует пропустить матч против "Уфы"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить матч против "Уфы".
"Марио беспокоит травмы стопы. В расположение сборной он отправлялся уже с этой проблемой, так что ничего нового. Пока Фернандес будет заниматься индивидуально. Решение об его участии в игре против "Уфы" будет приниматься в день матча", - заявил врач клуба Шагабутдин Керимов.
В этом сезоне Фернандес провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
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