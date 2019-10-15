Санчес может лечь под хирургический нож
Нападающий "Интера" Алексис Санчес, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщает сайт клуба, у 30-летнего чилийца выявили серьезную травму связок голеностопа, которую он получил в товарищеской игре за сборную.
Не исключено, что футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Санчес планирует отправиться в Барселону, где ему назначат необходимое лечение.
Ранее сообщалось, что восстановление Санчеса может затянуться на два-три месяца.
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