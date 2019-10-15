Санчес может лечь под хирургический нож

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Санчес может лечь под хирургический нож

Нападающий "Интера" Алексис Санчес, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, у 30-летнего чилийца выявили серьезную травму связок голеностопа, которую он получил в товарищеской игре за сборную.

Не исключено, что футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Санчес планирует отправиться в Барселону, где ему назначат необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что восстановление Санчеса может затянуться на два-три месяца.

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