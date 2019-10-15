Михайлов покинул пост президента Федерации футбола Болгарии

Борислав Михайлов освободил должность президента Федерации футбола Болгарии.

Ранее премьер-министр страны Бойко Борисов обратился к министру спорта Красену Кралеву с просьбой остановить сотрудничество с федерацией футбола пока Михайлов не уйдет в отставку.

Напомним, что причиной послужило поведение болгарских фанатов на матче квалификации Евро-2020 против Англии (0:6). На протяжении игры болельщики неоднократно использовали расистские кричалки в адрес чернокожих футболистов сборной Англии.

Теперь сборной Болгарии грозит исключение из отборочного раунда Евро-2020.

Читайте также: Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru