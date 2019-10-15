Венгер рассказал, почему в свое время отказался возглавить "Реал"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил причину отказа возглавить "Реал".

"Еще с юности я решил, что буду работать так, как мне нравится. В "Арсенале" я чувствовал, что могу работать так, как хочу. В "Реале" у меня были бы лучшие условия, однако я не имел бы там влияния. Именно по этой причине я остался в "Арсенале", - приводит слова Венгера BEIN Sports.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год, после чего находится без работы.

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