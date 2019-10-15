Роналду - шестой футболист в истории, преодолевший отметку в 700 голов

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол сборной Украине в игре отбора Евро-2020 (1:2).

Отметим, что это 700-й гол в карьере 34-летнего португальца и он стал шестым футболистом в истории, которому удалось преодолеть эту отметку.

Ранее 700 и более голов за карьеру забивали Ромарио, Пеле, Йозеф Бицан, Герд Мюллер и Ференц Пушкаш.

Роналду является единственным действующим игроком, забившим 700 голов. Главный преследователь Лионель Месси имеет на своем счету 604 гола.

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