Сульшер: "Амбиции "Манчестер Юнайтед" - побеждать"

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Сульшер: "Амбиции "Манчестер Юнайтед" - побеждать"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер попытался успокоить болельщиков, которые обеспокоены результатами клуба.

"Трудно что-то говорить фанатам. У нас есть амбиции, амбиции "МЮ" - побеждать. Ты обязан выигрывать трофеи, демонстрируя правильный футбол. Однако нужно предоставлять шанс молодым игрокам, это у нас в ДНК. Отличный пример - "Класс-92".

Разумеется, сейчас у клуба сложные времена, но в будущем это сыграет нам на пользу. Команда придет в себя. Последний месяц оказался трудным, но игра против "Челси" продемонстрировала, что мы хороши", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

После 8 туров "МЮ" идет в АПЛ на 12-м месте, имея в активе 9 очков.

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