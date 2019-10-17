Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной

Судьба предстоящего поединка между "Барселоной" и "Реалом" остается неопределенной.

Как сообщает El Chiringuito, испанское правительство, Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация выступают против того, чтобы Эль Класико проходило на "Камп Ноу". Однако комитет по проведению соревнований дал понять, что перенос игры на другой стадион невозможен.

Ранее "Реал" отказался меняться кругами с "Барселоной", но при этом "сливочные" не возражают против переноса матча на другую дату.

Напомним, что в Каталонии сейчас нестабильная обстановка из-за массовых протестов. Предстоящее класико, согласно календарю Примеры, должно пройти 26 октября.

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