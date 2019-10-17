Неймар ответил Роналдо на вопрос о своих частых падениях на поле

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Неймар ответил Роналдо на вопрос о своих частых падениях на поле

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо обсудил с форвардом ПСЖ Неймаром его частые падения на поле.

"Твой стиль игры всегда вызывает споры. Я разговаривал с твоим отцом и он сказал, что это делается для избежания травм. Такой способ защиты", - заявил Роналдо.

"Если бы я не падал, то часто бы травмировался. Необходимо защищать себя, так как больше никто этого не сделает", - приводит слова Неймара Marca.

В текущем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах и забил четыре гола.

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