Черчесов прокомментировал интерес "Интера" к Дзюбе

Наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о том, что "Интер" интересуется форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Дзюба почти такого же возраста, что и я. Было бы ему лет 18, то дал бы ему совет. А так он взрослый мужчина, семьянин, капитан сборной.

Хотелось бы, чтобы он побыстрее определился. Я боюсь, когда футболисты сборной начинают отвлекаться. Он должен сделать выбор, он капитан сборной и один из лидеров "Зенита".

Он должен все спокойно обсудить с клубом и тогда он сможет спокойно готовиться к Евро", - заявил Черчесов.

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