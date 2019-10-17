Кике Флорес назвал лучшего тренера АПЛ за последние четыре года

Наставник "Уотфорда" Кике Санчес Флорес поделился мнением о лучшем тренере АПЛ.

"Мне нравится Маурисио Почеттино. По моему мнению, он лучший тренер в АПЛ за последние четыре года. Сейчас его команда переживает не лучшие времена, но для меня он остается лучшим", - приводит слова Флореса Sky Sports.

После 8 туров "шпоры" занимают в АПЛ 9-е место, имея в активе 11 очков.

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. В прошлом сезоне клуб дошел до финала Лиги Чемпионов.

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