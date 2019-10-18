"Ювентус" готовит новые контракты для двух футболистов

"Ювентус" определил футболистов, которые в приоритете на продление контрактов.

Как сообщает Calciomercato, первыми в списке идут Блез Матюиди и Хуан Куадрадо, чьи соглашение истекают по окончании сезона.

Отмечается, что новое соглашение Матюиди будет рассчитано на один год, а Куадрадо - на два.

В текущем сезоне Матюиди провел девять игр и забил один гол. На счету Куадрадо один гол и один ассист в 8 матчах.

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