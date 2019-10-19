"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича
Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич прошел медобследование касательно травмы колена.
Как сообщает сайт клуба, у 25-летнего футболиста выявили повреждение связок колена. В скором времени игрок отправится на лечение в одну из европейских клиник, после чего станут известны сроки его восстановления.
В этом сезоне на счету Джорджевича одна голевая передача в 6 матчах.
Также сообщается, что хавбек Гжегож Крыховяк не играл против "Ахмата" из-за проблем с кишечником. Однако он должен восстановиться к следующему матчу "железнодорожников".
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|М
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|2
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|12
|26
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
|12
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|6
|Урал
|13
|17
|7
|Уфа
|12
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|Арсенал Тула
|12
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|Оренбург
|12
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|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
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|Тамбов
|13
|8