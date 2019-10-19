"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича

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"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич прошел медобследование касательно травмы колена.

Как сообщает сайт клуба, у 25-летнего футболиста выявили повреждение связок колена. В скором времени игрок отправится на лечение в одну из европейских клиник, после чего станут известны сроки его восстановления.

В этом сезоне на счету Джорджевича одна голевая передача в 6 матчах.

Также сообщается, что хавбек Гжегож Крыховяк не играл против "Ахмата" из-за проблем с кишечником. Однако он должен восстановиться к следующему матчу "железнодорожников".                 

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