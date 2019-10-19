Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одной игре за "Барселону"

В 9-м туре испанской Примеры "Барселона" добыла выездную победу над "Эйбаром" (3:0).

Отметим, что голами за каталонцев отметились форварды Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Таким образом, все трое впервые забили в одной игре за "Барселону".

Напомним, что "Барселона" приобрела Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро.

На данный момент "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на одно очко. Однако "сливочные" свою игру проведут позже.

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