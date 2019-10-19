"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Лацио" выборол ничью в матче с "Аталантой".
"Аталанта" по-прежнему занимает третье место в Серии А, а "Лацио" поднялся на пятое.
"Лацио" - "Аталанта" 3:3
Голы: Муриэль, 23 - 0:1, Муриэль, 28 - 0:2, Гомес, 37 - 0:3, Иммобиле (пен), 69 - 1:3, Корреа, 70 - 2:3, Иммобиле (пен), 90 - 3:3
"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич (Габаррон, 46), Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Пароло (Катальди, 46), Корреа, Иммобиле.
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Масьелло (Кьер, 74), Госенс, Гомес, Пашалич (де Рон, 60), Малиновский, Фройлер, Паломино, Муриэль (Иличич, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3