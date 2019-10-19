"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"

Теги лациоаталанта

"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Лацио" выборол ничью в матче с "Аталантой".

"Аталанта" по-прежнему занимает третье место в Серии А, а "Лацио" поднялся на пятое.

"Лацио" - "Аталанта" 3:3

Голы: Муриэль, 23 - 0:1, Муриэль, 28 - 0:2, Гомес, 37 - 0:3, Иммобиле (пен), 69 - 1:3, Корреа, 70 - 2:3, Иммобиле (пен), 90 - 3:3

"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич (Габаррон, 46), Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Пароло (Катальди, 46), Корреа, Иммобиле.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Масьелло (Кьер, 74), Госенс, Гомес, Пашалич (де Рон, 60), Малиновский, Фройлер, Паломино, Муриэль (Иличич, 66).     

Читайте также: Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов