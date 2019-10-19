"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Лацио" выборол ничью в матче с "Аталантой".

"Аталанта" по-прежнему занимает третье место в Серии А, а "Лацио" поднялся на пятое.

"Лацио" - "Аталанта" 3:3

Голы: Муриэль, 23 - 0:1, Муриэль, 28 - 0:2, Гомес, 37 - 0:3, Иммобиле (пен), 69 - 1:3, Корреа, 70 - 2:3, Иммобиле (пен), 90 - 3:3

"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич (Габаррон, 46), Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Пароло (Катальди, 46), Корреа, Иммобиле.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Масьелло (Кьер, 74), Госенс, Гомес, Пашалич (де Рон, 60), Малиновский, Фройлер, Паломино, Муриэль (Иличич, 66).

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