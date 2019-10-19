Ибрагимович высказался о Гвардиоле и Моуринью

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о бывших наставниках Жозе Моуринью и Хосепе Гвардиоле.

"Думаю, что Моуринью повлиял на всю мою карьеру. Он остается "Особенным", победителем. Очень жду, когда он возобновит тренерскую деятельность. Я уверен, что он сразу выиграет какой-нибудь трофей.

Я никогда не конфликтовал с Гвардиолой. Когда мы могли встретиться лицом к лицу, он прятался и ждал, когда я пройду, а после уже выходил. Он великолепный тренер, однако как человек...", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в 2018 году.

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