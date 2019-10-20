Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот

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Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пропустил гол в игре Примеры с "Мальоркой" (0:1).

Как сообщает Opta, бельгийский вратарь пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ своих ворот.

Всего в этом сезоне Куртуа провел 9 игр, в которых пропустил 12 голов, при этом выполнив 11 сэйвов.

Напомним, что "Реал" приобрел Куртуа у "Челси" летом 2018 года за 35 миллионов евро.

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