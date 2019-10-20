Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пропустил гол в игре Примеры с "Мальоркой" (0:1).
Как сообщает Opta, бельгийский вратарь пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ своих ворот.
Всего в этом сезоне Куртуа провел 9 игр, в которых пропустил 12 голов, при этом выполнив 11 сэйвов.
Напомним, что "Реал" приобрел Куртуа у "Челси" летом 2018 года за 35 миллионов евро.
Читайте также: "Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"
-
"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
-
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 октября
-
"Ювентус" - "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Мальорка" - "Реал" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Стало известно, кто будет автором гимна Евро-2020
-
"Атлетико" теряет Фелиша
-
1
Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот
-
Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"
-
4
"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне"
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло", ПСВ проиграл "Утрехту"
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей"
-
Семак прокомментировал победу над "Ростовом"
-
"Лилль" проиграл "Тулузе" и другие результаты 10-го тура Лиги 1
-
Тедеско назвал причины смены скамейки запасных
-
1
Дзюба о матче с "Ростовом": "Зенит" продемонстрировал свою мощь"
-
Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"
-
"Наполи" - "Верона" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Атлетико" - "Валенсия" - 1:1, "Хетафе" - "Леганес" - 2:0 (видеообзор матчей Примеры)
-
В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
-
"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|8
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|9
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2