Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд возобновил интерес к приобретению "Манчестер Юнайтед".
По сведениям The Mirror, владельцы "МЮ" уже дважды отклоняли предложения саудитов. Одно из них составило более трех миллиардов евро.
Напомним, что ранее семья Глейзеров, владеющая клубом, заявляла, что не намерена продавать клуб.
В этом сезоне "МЮ" после 8 туров идет на 14-м месте в АПЛ.
Читайте также: Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4