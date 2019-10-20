Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтед

Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд возобновил интерес к приобретению "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Mirror, владельцы "МЮ" уже дважды отклоняли предложения саудитов. Одно из них составило более трех миллиардов евро.

Напомним, что ранее семья Глейзеров, владеющая клубом, заявляла, что не намерена продавать клуб.

В этом сезоне "МЮ" после 8 туров идет на 14-м месте в АПЛ.

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