Стало известно, кого Моуринью хочет видеть своим ассистентом в "Реале"
Португалец Жозе Моуринью продолжает готовиться к возможному назначению на пост тренера "Реала".
По сведениям AS, в случае подписания контракта со "сливочными", Моуринью желает, чтобы его ассистентом стал экс-игрок команды Хаби Алонсо.
Напомним, что ранее появились слухи о том, что "Реал" может уволить Зинедина Зидана из-за неубедительной игры команды.
Хаби Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год. С августа 2018 года испанец возглавляет юношескую команду "Реала" U-14.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2