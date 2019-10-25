Стало известно, кого Моуринью хочет видеть своим ассистентом в "Реале"

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Стало известно, кого Моуринью хочет видеть своим ассистентом в "Реале"

Португалец Жозе Моуринью продолжает готовиться к возможному назначению на пост тренера "Реала".

По сведениям AS, в случае подписания контракта со "сливочными", Моуринью желает, чтобы его ассистентом стал экс-игрок команды Хаби Алонсо.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что "Реал" может уволить Зинедина Зидана из-за неубедительной игры команды.

Хаби Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год. С августа 2018 года испанец возглавляет юношескую команду "Реала" U-14.

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