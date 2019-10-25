Бербатов: "Чувствую себя куском дерьма из-за положения "Манчестер Юнайтед" в АПЛ"

1 Теги манчестер юнайтеддимитар бербатов

Бербатов: "Чувствую себя куском дерьма из-за положения "Манчестер Юнайтед" в АПЛ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением о нынешнем положении "красных дьяволов" в АПЛ.

"Все знают, что "МЮ" занимает 14-е место в АПЛ. Чувствую себя куском дерьма из-за их положения", - приводит слова Бербатова Goal.com.

Бербатов выступал за "МЮ" с 2008 по 2012 год. В составе клуба он провел более 100 матчей и забил 48 голов.

За 9 туров манкунианцы набрали в АПЛ 10 очков и занимают 14-е место.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Все знают, что "Барселона" - позор мирового футбола . Чувствую себя куском дерьма из-за них " - напоминает Хрыстя

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