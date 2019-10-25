Бербатов: "Чувствую себя куском дерьма из-за положения "Манчестер Юнайтед" в АПЛ"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением о нынешнем положении "красных дьяволов" в АПЛ.
"Все знают, что "МЮ" занимает 14-е место в АПЛ. Чувствую себя куском дерьма из-за их положения", - приводит слова Бербатова Goal.com.
Бербатов выступал за "МЮ" с 2008 по 2012 год. В составе клуба он провел более 100 матчей и забил 48 голов.
За 9 туров манкунианцы набрали в АПЛ 10 очков и занимают 14-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
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|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4