Бельгия и Нидерланды обсуждают объединение чемпионатов
Бельгия и Нидерланды рассматривают возможное объединение чемпионатов.
"Ожидается, что такой чемпионат сможет приблизиться к топ-5 лигам Европы. В Бельгии и Нидерландах сейчас два турнира, которые идут в середине рейтинга лиг Европы, однако их объединенный вариант может стать шестым в рейтинге", - заявили в пресс-службе голландской федерации футбола.
Напомним, что инициаторами объединения стали следующие клубы: "Аякс", АЗ, "Витесс", ПСВ, "Фейеноорд" и "Утрехт" от Нидерландов, а также "Андерлехт", "Брюгге", "Генк", "Гент" и "Стандард" от Бельгии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|10
|26
|2
|Стандард Льеж
|11
|23
|3
|Гент
|10
|20
|4
|Мехелен
|11
|20
|5
|Антверпен
|10
|17
|6
|Генк
|10
|16
|7
|Зульте-Варегем
|11
|16
|8
|Мукрон Перувелз
|11
|16
|9
|Шарлеруа
|10
|15
|10
|Кортрийк
|11
|14
|11
|Андерлехт
|11
|12
|12
|Остенде
|11
|11
|13
|Сент-Трюйден
|10
|11
|14
|Эупен
|11
|9
|15
|Ред Стар Ваасланд
|11
|7
|16
|Серкль Брюгге
|11
|3