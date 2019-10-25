Бельгия и Нидерланды обсуждают объединение чемпионатов

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Бельгия и Нидерланды обсуждают объединение чемпионатов

Бельгия и Нидерланды рассматривают возможное объединение чемпионатов.

"Ожидается, что такой чемпионат сможет приблизиться к топ-5 лигам Европы. В Бельгии и Нидерландах сейчас два турнира, которые идут в середине рейтинга лиг Европы, однако их объединенный вариант может стать шестым в рейтинге", - заявили в пресс-службе голландской федерации футбола.

Напомним, что инициаторами объединения стали следующие клубы: "Аякс", АЗ, "Витесс", ПСВ, "Фейеноорд" и "Утрехт" от Нидерландов, а также "Андерлехт", "Брюгге", "Генк", "Гент" и "Стандард" от Бельгии.

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1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 10 26
2 Стандард Льеж Стандард Льеж 11 23
3 Гент Гент 10 20
4 Мехелен Мехелен 11 20
5 Антверпен Антверпен 10 17
6 Генк Генк 10 16
7 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 11 16
8 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 11 16
9 Шарлеруа Шарлеруа 10 15
10 Кортрийк Кортрийк 11 14
11 Андерлехт Андерлехт 11 12
12 Остенде Остенде 11 11
13 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 10 11
14 Эупен Эупен 11 9
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