Варди возглавил гонку бомбардиров АПЛ
Форвард "Лестера" Джейми Варди оформил хет-трик в игре с "Саутгемптоном" (9:0).
Таким образом, 32-летний англичанин забил уже 9 голов в нынешнем сезоне АПЛ и возглавил гонку бомбардиров чемпионата.
В топ-3 лучших бомбардиров также входят Тэмми Абрахам (8 голов) и Серхио Агуэро (8).
Читайте также: "Лестер" отгрузил "Саутгемптону" девять голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Лестер Сити
|10
|20
|3
|Манчестер Сити
|9
|19
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4