Варди возглавил гонку бомбардиров АПЛ

Форвард "Лестера" Джейми Варди оформил хет-трик в игре с "Саутгемптоном" (9:0).

Таким образом, 32-летний англичанин забил уже 9 голов в нынешнем сезоне АПЛ и возглавил гонку бомбардиров чемпионата.

В топ-3 лучших бомбардиров также входят Тэмми Абрахам (8 голов) и Серхио Агуэро (8).

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