Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о заслугах Дмитрия Аленичева в чемпионстве клуба.
Напомним, что последний раз "Спартак" становился чемпионом в сезоне 2016/17. Клуб начинал сезон под руководством Аленичева, однако он был заменен на Массимо Карреру.
"Это Аленичев собирал команду. Он продавал игроков и покупал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после неудачной игры с АЕКом. Каррера пришел на все готовое и выиграл чемпионат", - заявил Комбаров.
В этом сезоне после 13 туров "Спартак" идет в РПЛ на 10-м месте.
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