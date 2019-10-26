Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое"

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Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое"

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о заслугах Дмитрия Аленичева в чемпионстве клуба.

Напомним, что последний раз "Спартак" становился чемпионом в сезоне 2016/17. Клуб начинал сезон под руководством Аленичева, однако он был заменен на Массимо Карреру.

"Это Аленичев собирал команду. Он продавал игроков и покупал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после неудачной игры с АЕКом. Каррера пришел на все готовое и выиграл чемпионат", - заявил Комбаров.

В этом сезоне после 13 туров "Спартак" идет в РПЛ на 10-м месте.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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