"Бавария" хочет приобрести защитника "Атлетика"
Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес попал в сферу интересов "Баварии".
Как сообщает Goal.com, руководство клуба уже приступило к переговорам с игроком. Отмечается, что возможный трансфер 22-летнего испанца связан с потерей Никласа Зюле и Лукаса Эрнандеса из-за травм.
Клаусула Нуньеса составляет 30 миллионов евро. Ранее им интересовались "Арсенал" и "Эвертон".
В этом сезоне Нуньес провел три матча, но результативными действиями не отличился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|15
|Унион Берлин
|8
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1