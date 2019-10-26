"Бавария" хочет приобрести защитника "Атлетика"

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"Бавария" хочет приобрести защитника "Атлетика"

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Goal.com, руководство клуба уже приступило к переговорам с игроком. Отмечается, что возможный трансфер 22-летнего испанца связан с потерей Никласа Зюле и Лукаса Эрнандеса из-за травм.

Клаусула Нуньеса составляет 30 миллионов евро. Ранее им интересовались "Арсенал" и "Эвертон".

В этом сезоне Нуньес провел три матча, но результативными действиями не отличился.

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