"Вильярреал" - "Алавес" - 4:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Алавесом".
Читайте также: "Вильярреал" разгромил "Алавес". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 октября
-
"Верона" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Вильярреал" - "Алавес" - 4:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Бавария" хочет приобрести защитника "Атлетика"
-
1
Д. Комбаров: "Аленичев собирал команду, а Каррера пришел на готовое"
-
1
Макелеле рассказал, как однажды чуть не отправил Роналдиньо в больницу
-
1
Клопп назвал лучшего в индивидуальном плане футболиста в этом году
-
Месси: "Не думаю, что изменил бы что-то в своей карьере, чтобы стать чемпионом мира"
-
1
Варди возглавил гонку бомбардиров АПЛ
-
1
"Лестер" установил рекорд АПЛ и повторил достижение "Манчестер Юнайтед"
-
"Вильярреал" разгромил "Алавес"
-
"Лестер" отгрузил "Саутгемптону" девять голов
-
"Верона" уступила "Сассуоло"
-
1
"Монако" минимально переиграл "Нант". На счету Головина голевая передача
-
"Майнц" уверенно разобрался с "Кельном"
-
Бельгия и Нидерланды обсуждают объединение чемпионатов
-
"Реал" определился с бюджетом на трансфер Мбаппе
-
Луис Суарес видит своим преемником форварда академии "Барселоны"
-
В сети появилось фото возможной формы "Реала" на следующий сезон
-
Озил не собирается делать запрос на трансфер, несмотря на отсутствие игровой практики
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
|17
|4
|Гранада
|9
|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Валенсия
|9
|13
|11
|Леванте
|9
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2