"Верона" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Вероной" и "Сассуоло".
Читайте также: "Верона" уступила "Сассуоло". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Сассуоло
|8
|9
|14
|Болонья
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Брешия
|7
|7
|17
|Лечче
|8
|7
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4