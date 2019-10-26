"Верона" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Верона" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Вероной" и "Сассуоло".

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