Главные новости дня: 25 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 октября.

"Рубин" и "Урал" поделили очки в матче РПЛ.

"Лестер" отгрузил "Саутгемптону" девять голов.

"Монако" минимально переиграл "Нант".

Рахим Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Гол в ворота "Зенита" признан лучшим в прошлом туре Лиги Чемпионов.

Николя Пепе - лучший игрок недели в Лиге Европы.

Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы.

ЦСКА находится на грани банкротства.

Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива".

ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта.

Бельгия и Нидерланды обсуждают объединение чемпионатов.

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