Гвардиола рассказал, сколько еще будет отсутствовать Ляпорт
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о ходе восстановления защитника Эмерика Ляпорта.
"Мне известно, что он будет восстанавливаться пять или шесть месяцев, так что его возвращение намечено на январь или февраль. Точной даты не знаю. Однако мне говорят, что восстановление проходит по плану", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, что Ляпорт еще в сентябре перенес операцию на травмированном колене.
В этом сезоне он успел сыграть четыре матча, однако результативными действиями он не отличился.
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|Команда
|М
|О
|1
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|9
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|2
|Лестер Сити
|10
|20
|3
|Манчестер Сити
|9
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|4
|Челси
|9
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|5
|Арсенал Лондон
|9
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|Кристал Пэлас
|9
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|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
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|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
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|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
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|Манчестер Юнайтед
|9
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|15
|Эвертон
|9
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|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4