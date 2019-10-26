Гвардиола рассказал, сколько еще будет отсутствовать Ляпорт

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Гвардиола рассказал, сколько еще будет отсутствовать Ляпорт

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о ходе восстановления защитника Эмерика Ляпорта.

"Мне известно, что он будет восстанавливаться пять или шесть месяцев, так что его возвращение намечено на январь или февраль. Точной даты не знаю. Однако мне говорят, что восстановление проходит по плану", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Ляпорт еще в сентябре перенес операцию на травмированном колене.

В этом сезоне он успел сыграть четыре матча, однако результативными действиями он не отличился.

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